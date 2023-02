Montella, in auto ubriaco: denunciato 30enne di Volturara Controlli a tappeto per la sicurezza. A Castelfranco denunciato 30enne senzatetto armato di coltello

E' stato denunciato per “Guida sotto l’influenza di alcool” un trentenne di Volturara Irpina che, fermato a Montella dai carabinieri della locale stazione, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo specifici accertamenti e` risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Oltre alla denuncia, all’automobilista e` stata ritirata la patente.

Sempre a Montella i carabinieri hanno denunciato una persona del posto ritenuta responsabile di “omessa custodia di armi”, per non aver adottato le dovute cautele necessarie alla custodia di un fucile.

I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di liberta` un 30enne senza fissa dimora, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere: il giovane, identificato mediante fotosegnalamento, a seguito di perquisizione e` stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di cui non era in grado di giustificarne il porto. Lo stesso e` stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Il coltello e` stato sequestrato.