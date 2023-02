Viabilità e traffico a Materdomini: assolta guardia ambientale di Caposele Era accusato di usurpazione di funzioni pubbliche ed esercizio abusivo della professione

Si è celebrata stamattina davanti al tribunale penale di Avellino l’ultima udienza del processo a carico di una guardia giurata volontaria di Caposele. Il cinquantenne era stato citato a giudizio per rispondere dei reati di usurpazione di funzioni pubbliche e esercizio abusivo di una professione. Secondo l’accusa, l’imputato, munito della pettorina dell’associazione di guardie ambientali di cui faceva parte, aveva abusivamente espletato attività in materia di viabilità del traffico automobilistico nella frazione turistica di Materdomini, esercitando attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e un’attività riservata in via esclusiva alle forze dell’ordine.

L’indagine era nata dalla denuncia sporta dal responsabile di un’altra associazione ambientale e inizialmente aveva visto come indagati anche i componenti della giunta comunale di Caposele. Davanti al Tribunale di Avellino sono stati sentiti i carabinieri che hanno svolto le indagini e il denunciante. All’esito della discussione, il giudice monocratico Calabrese ha accolto le richieste della difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Alfonso Sturchio, e ha emesso sentenza di assoluzione piena per entrambi i reati perché il fatto non sussiste.