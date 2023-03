Auto sbanda e finisce fuori strada a Capriglia, 84enne in ospedale Altre due persone coinvolte non hanno riportato grosse conseguenze

I Vigili del Fuoco di Avellino verso le 17'30 sono intervenuti a Capriglia Irpina in località Serra Piano, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada ribaltandosi. All'interno dell'auto tre persone tutte di Capriglia, di cui una donna di 84 anni rimasta bloccata nell'abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali la trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Per il recupero del veicolo si rendeva necessario l'utilizzo dell'autogru della sede centrale di Avellino. Le altre due persone coinvolte erano coniugi, ma per fortuna non riportavano grosse conseguenze, tanto da non ricorrere a ricovero ospedaliero.