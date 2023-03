Urina e feci nelle acquasantiere: caccia ai responsabili Cervinara: secondo episodio in pochi mesi, è giallo

Si indaga a Cervinara, in provincia di Avellino sul secondo inquietante episodio di vandalismo, avvenuto in chiesa. Scattano le indagini dei carabinieri sul secondo episodio sacrilego nel giro di pochi mesi, sempre nella Chiesa di Sant'Adiutore Vescovo a Cervinara. Lo scorso 17 marzo in una delle acquasantiere è stata sversata dell'urina.

A scoprire quanto accaduto sono state le signore che la mattina erano andate in Chiesa per le pulizie.E' stata presentata denuncia ai carabinieri che già stavano indagando su un episodio accaduto lo scorso 4 dicembre.

I carabinieri hanno informato della vicenda la Procura della Repubblica di Avellino. Si indaga per risalire agli autori dell'ignobile gesto.