Traffico internazionale di droga, processo da rifare per il 69enne di Solofra Annullata anche la sentenza di primo grado, processo da rifare Corte d'Appello Bari

di Paola Iandolo

Processo di secondo grado da rifare per il narcos di Solofra arrestato due anni fa, in Brasile dopo 16 anni di latitanza. Fernando Guarino, 69 anni, che era stato condannato a tredici anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e catturato dopo una indagine dei carabinieri del comando provinciale dei carabinieri di Avellino, coordinati dall’ex capitano del nucleo investigativo Quintino Russo, col supporto della Polizia Federale Brasiliana dovrà dunque essere nuovamente processato per i fatti da cui sfuggiva, a quanto pare a sua insaputa, visto che come ha dimostrato la difesa, non aveva mai ricevuto alcun avviso di notifica. Gli atti, dunque, sono tornati al pm.

I giudici della Corte di Appello di Bari

I magistrati hanno accolto e ritenuto ammissibile l’incidente di esecuzione proposto dal suo difensore, l’avvocato Dario Cierzo, che già aveva ottenuto la scarcerazione immediata di Guarino nel luglio 2020, dopo l’arresto eseguito dalla Polizia brasiliana in collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino.

La ricostruzione

Nel 2003 – stando alla pubblica accusa – Guarino avrebbe mandato un carico di droga, intercettata a La Spezia, ma destinata al mercato jugoslavo e pugliese. La destinazione del carico di sostanze stupefacenti era Bari, ma il tutto fu posto sotto sequestro dagli agenti della guardia di finanza di Bari.