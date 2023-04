Tragedia a Mercogliano: 55enne trovato morto in casa Il dramma in via Sparano

Dramma a Mercogliano, 55enne trovato senza vita. È successo in una delle case popolari in via Sparano. La vittima è un uomo di 55anni. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi e i carabinieri dell'Arma ma, per l'uomo, non c'era più nulla da fare. La salma è stata portata presso l'obitorio dell'Ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso. Dai primissimi rilievi pare che l'uomo si morto per cause naturali, forse stroncato da un malore.