Viaggiava con un taser e la droga: 30enne fermato a Contrada Il giovane è stato fermato dai carabinieri della stazione di Forino

“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne di Mercato San Severino, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Forino. L’uomo è stato fermato sabato mattina a Contrada, nel corso di un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

All’esito della perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto una dose di crack nonché un taser, comunemente noto come “dissuasore elettrico”. Si tratta di un dispositivo capace di sviluppare scariche elettriche in grado di stordire ed immobilizzare una persona. Alla luce delle evidenze emerse, il 30enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. Droga e taser sottoposti a sequestro.