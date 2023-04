Auto in transito sull'A16 prende fuoco: salvo il conducente Nel territorio di Mercogliano: sul posto i vigili del fuoco

Intorno alle ore 16'50, sull'autostrada A 16, Napoli - Canosa, al Km. 40,200 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Mercogliano, un incendio ha riguardato un'auto in transito da poco entrata in autostrada presso il casello di Avellino Ovest, infatti il conducente, un uomo diretto a Nola in provincia di Napoli, ha visto fiamme e fumo fuoriuscire dal vano motore e ha fatto appena in tempo ad abbandonare l'auto. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni. Nessuna conseguenza per il conducente tranne un comprensibile spavento.