Pratola Serra, scuola modulare: ancora un rinvio per il processo I 19 imputati sono accusati, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, falso e peculato.

di Paola Iandolo

Scuola modulare di Pratola Serra, rinviata l’udienza prevista stamattina presso il tribunale di Avellino del processo sulla tendostruttura realizzata in località Pioppi. Il Tribunale di Avellino, in composizione Collegiale ha rinviato al 24 maggio per mutamento del collegio, davanti al giudice Roberto Melone quando inizierà il processo per Antonio ed Emanuele Aufiero Marianna Galdo responsabile finanziario del comune di Pratola Serra, Antonello Pesa e Myriam Feleppa rispettivamente in qualità di responsabile del Settore Tecnico, responsabile amministrativo e segretaria comunale, Massimo Panza vicesindaco e membro della giunta comunale, Michele Izzo rappresentante legale della A.M.G. allestimenti, Mariangela Izzo rappresentante legale dell’impresa aggiudicataria “Augusto Izzo srl”, Angelo Capone, Nicolina Scannella, Flora De Fabrizio, Simona Silano, Graziano Fabrizio in qualità di membri della giunta comunale, Felice De Palma, Raffaele Pisano, Marco Petruzziello, Stefania Scannella, Giovanni Melillo, Maddalena Capone, componenti del consiglio comunale. Diciannove gli imputati sono accusati di turbata libertà degli incanti e in due casi viene contestata anche un’ipotesi di falso e peculato. Intanto per il noleggio della struttura modulare prefabbricata da adibire ad uso scolastico furono rinviati a giudizio per il reato di turbativa d’asta tutti e 19 imputati, mentre furono prosciolti per l’abuso d’ufficio e il peculato “perché il fatto non sussiste”.

La questione della scuola modulare di Pratola Serra

Diverse le contestazioni mosse, anche per aver redatto il verbale di gara, avente ad oggetto la fornitura a noleggio della struttura modulare falsamente attestando del suo regolare svolgimento, con invito alla procedura negoziata di 5 ditte. Invito che– come sostengono gli inquirenti – non sarebbe mai pervenuta sulla piattaforma Me.pa.