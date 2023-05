Migliaia di fedeli a Montevergine: torna la postazione Carabinieri al Santuario Ritorna la postazione fissa dei militari

E' tornato operativo il Posto Fisso Carabinieri al Santuario di Montevergine, nell'omonima frazione del comune di Mercogliano. L'apertura anticipata della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze ed alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico legate al flusso di fedeli alla Madonna di Montevergine, soprattutto in quest'anno particolare in cui si celebrano i 900 anni dell'Abbazia. La presenza dell'Arma, con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di perlustrazione, sarà garantita dal personale preposto presente 24 ore su 24 presso la struttura religiosa, in cui insistono gli ambienti del Posto Fisso.