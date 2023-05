Mercogliano, ritorno di fiamma: 18enne ustionato al volto Ancora poco chiare le cause dell'incidente

Non corre pericolo di vita, ma è grave all'ospedale Moscati di Avellino, un 18enne di Mercogliano. Ha riportato ustioni di primo grado al volto. Secondo una prima ricostruzione e secondo il racconto fornito dallo stesso giovane ai sanitari del pronto soccorso, il giovane è rimasto ustionato a causa di un ritorno di fiamma sprigionatosi dal serbatoio dello scooter, ma cosa abbia provocato la scintilla al momento non è stato accertato. Soccorso dai sanitari del 118 il giovane è stato trasferito al pronto soccorso della città ospedaliera in codice rosso. Il 18enne nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli.