Incroci sommersi dall'erba: pericolo mortale sulla Fondo Valle Ufita a Flumeri Strade ad altissimo rischio ovunque a causa della mancanza di manutenzione

E' di tre feriti, tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto stamane lungo la fondo Valle Ufita, in uno degli incroci famigerati che porta alla zona industriale letteralmente sommerso come tutti gli altri da erba altissima e assai pericolosa.

Visibilità scarsissima sia di giorno che di notte che sta mettendo a dura prova gli automobilisti e stamane la tragedia è stata sfiorata solo di un soffio. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione di Trevico.

Due le auto coinvolte. I feriti tutti della zona, due operai diretti in una fabbrica e una terza persona in viaggio verso Mercogliano non hanno riportato fortunatamente serie conseguenze, ma poteva andare decisamente peggio.

Sotto accusa la mancata manutenzione delle strade

Qui come in altre zone dell'Irpinia non avviene più il taglio dell'erba. L'Asi è completamente assente. L'intera zona industriale di sua competenza versa in condizioni disastrose. E stamane poteva scapparci davvero il morto.

Situazione attuale vergognosa ovunque

Provincia, Anas, Asi, Comuni sono completamente assenti. Fatta eccezione degli operai idraulico forestali impegnati nei vari comuni a restituire ordine e decoro nelle aree verdi pubbliche e strade, per il resto si interviene ormai sono in concomitanza di manifestazioni importanti come avvenuto per il giro d'Italia qualche giorno fa. Non si era mai vista negli anni, soprattutto in Valle Ufita e nell'arianese una situazione di degrado del genere.

Fate presto prima che davvero accada l'irreparabile

Occorre intervenire con la massima urgenza. La situazione sta peggiorando di ora in ora anche dopo le ultime precipitazioni. L'erba ha sommerso, segnaletica, incroci, guard rail e in qualche zona sta ostruendo la visibilità in prossimità di curve già di per se pericolose. Flumeri è solo uno dei tanti esempi di incuria e inefficienza.