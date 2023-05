Bomba d'acqua sull'Irpinia, una persona morta a Forino: Celzi allagata La vittima è un 45enne di Contrada che stava lavorando in un castagneto

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi dove si registrano forti allagamenti. Sul posto stanno accorrendo le squadre della Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco.

Secondo fonti della stessa Protezione Civile, una persona è morta. I danni che si cominciano a contare sarebbero ingenti.

Recuperato il corpo della vittima, un 45enne di Contrada

È stato recuperato il cadavere dell'uomo di cui erano in corso le ricerche nell'Avellinese dopo la bomba d'acqua che ha causato disagi ed allagamenti nella frazione Celzi di Forino e in altri comuni vicini. L'uomo sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall'acqua. L'uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.

La piana di Celzi completamente allagata

La piana della frazione Celzi del piccolo comune di Forino ) è stata più volte colpita da allagamenti in occasione di varie ondate di maltempo. Si tratta di un territorio particolarmente esposto al dissesto idrogeologico, dove da decenni i cittadini invocano interventi risolutivi. Il più recente episodio risale al novembre scorso, quando alcune famiglie furono tratte in salvo a bordo di gommoni a causa dell'acqua che aveva invaso la frazione.

La ricostruzione della tragedia di Forino

Secondo una prima ricostruzione il contadino di 45 anni di Contrada morto a Forino stava andando in montagna quando è stato sorpreso dalla bomba d'acqua che ha interessato principalmente i comuni di Forino e Montoro. L'uomo era in una zona piuttosto impervia quando, nel tentativo di ancorare la macchina al terreno, è sceso in cerca di un supporto da mettere sotto le ruote. A quel punto sarebbe stato travolto dall'auto a causa del cedimento del freno a mano.

Sul posto sono accorse le forze dell'ordine - che verificheranno la dinamica dei fatti - e il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis: "E' una tragedia - dice il sindaco - in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l'arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino - proseguiamo il sindaco - è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono stati solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale". A Forino, come a Montoro, altro comune dell'area a sud di Avellino interessato dalla precipitazione, sono in arrivo le squadre della Protezione Civile regionale. In azione anche i vigili del fuoco di Avellino.