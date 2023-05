Muore travolto dall'auto, Contrada piange Michele. Il sindaco: Un dolore immenso Nelle ore dell'alluvione lampo a Forino la tragica scoperta della morte del 45enne a Contrada

Si vivono ore drammatiche da ieri in Irpinia, tra Forino e Contrada per la bomba d'acqua e allagamenti, grandinata record e fango che hanno flagellato il territorio (clicca e leggi l'approfondimento con video e foto). Nelle ore drammatiche dell'alluvione lampo che ha ridotto in ginocchio Celzi di Forino e altre zone del comprensorio, è arrivata la tragica notizia del decesso di un uomo, nella vicina Contrada.

Il sindaco: siamo raggelati

La comunità di Contrada è sotto choc per la morte di Michele Spagnuolo , 45 anni, deceduto ieri, travolto e schiacciato dalla sua auto. "Siamo distrutti e raggelati da questa morte assurda. Michele Spagnuolo era un giovane uomo volenteroso e un grande lavoratore. Un dolore immenso per il nostro paese. L'amministrazione intera è vicina ai familiari. Siamo davvero distrutti per questa morte così tragica, prematura e assurda", ha dichiarato il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis.

"Un alluvione lampo"

Sulla bomba d'acqua, l'alluvione lampo che ha travolto Forino il sindaco De Santis spiega: "E' una tragedia - dice il sindaco - in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Sono stati solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale".

La salma al Moscati

La notizia della morte dell'uomo, che era impegnato in lavoro agricoli nel fondo privato , ha scosso profondamente la comunità intera. Michele Spagnuolo non era sposato e viveva nelle case popolari di Sant'Agata, a Contrada. Il corpo è stato trovato in via Nazionale, località Varosano. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati. Da accertare la dinamica del tragico incidente.