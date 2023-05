Investimento mortale sulla Variante: la Procura apre un fascicolo Martedì sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Micheal Spagnuolo, il 49enne morto giovedì notte

È stato aperto un fascicolo sulla morte di Micheal Spagnuolo , 49 anni, travolto da un'auto sulla Variante Sette Bis, ad Atripalda, morto sul colpo nel tragico impatto. La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale. Martedì invece sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 49enne di Capriglia Irpina vittima dell’investimento mortale.

Si indaga per omicidio

Un atto dovuto ed inevitabile l’inchiesta aperta dalla Procura in merito all’investimento mortale del 49enne di Capriglia Irpina , Michael Spagnuolo. Le indagini degli agenti della Polstrada dunque sono in corso. Gli agenti giovedì sera 25 maggio sono arrivati subito sul luogo dell'impatto in località Nove soldi Al momento nell’inchiesta per omicidio stradale risulta istritto nel registro degli indagati il 42enne avellinese alla guida della Ford che ha investito l’uomo sotto gli occhi della famiglia. Il giovane uomo alla guida della vettura è risultato negativo ad alcol e droga test.

La vettura è stata anche sottoposta a sequestro mentre si attende l’autpsia per confermare le cause del decesso che sarà eseguita nella mattinata di martedì.

L’investimento mortale

Micheal Spagnuolo era con sua moglie e i suoi due bambini quando è stato investito mentre attraversava la strada, poco prima di mezzanotte giovedì notte. L’automobilista, un 42enne di Avellino, si è subito fermato per prestare soccorso. Un dramma senza fine per i familiari che hanno assistito alla tragica dinamica. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.