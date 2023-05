Travolto e ucciso sulla Variante: la tragedia di Micheal lascia moglie e 2 figli Il dramma del 49enne di Capriglia morto in un tragico incidente: sul posto la Polstrada

In un nome lo stesso tragico destino: quello di una morte improvvisa, in un tragico incidente, nello stesso giorno. Sono morti a poche ore di distanza, l'uno dall'altro, Michele Spagnuolo, 45 anni, contadino di Contrada morto ieri, giovedì 25 maggio, travolto dalla sua stessa automobile, in un terreno in pendenza, e Micheal Spagnuolo, 49 anni, travolto e ucciso ieri sera da un'automobilista in transito, sulla Variante Sette Bis, nel territorio di Atripalda.

Un destino beffardo, ha voluto che l'uomo deceduto a Contrada e la vittima dell'incidente stradale dell'altra sera si chiamassero con lo stesso nome: Michele il primo, Micheal il secondo, entrambi con lo stesso cognome: Spagnuolo. Nessuna parentela, due episodi tragici e separati, ma la scioccante coincidenza della morte nello stesso giorno.

Micheal lascia moglie e due figli

Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina, era con sua moglie e i suoi due bambini quando è stato investito mentre attraversava la strada. E' successo in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all’altezza della pizzeria T-Bone. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, sono arrivati gli agenti della polstrada e sanitari del 118. Ma i soccorsi sono stati inutili: per Micheal Spagnuolo non c'è stato nulla da fare. Sbalzato di alcuni metri nell'impatto, il 49enne è morto sul colpo. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi ed effettuato ogni accertamento di rito. L'uomo alla guida della vettura è risultato negativo ad alcol e droga test. I poliziotti hanno subito provveduto a far defluire anche il traffico in sicurezza. Complice il buio della sera, la Variante Sette Bis è stata lo scenario dell'ennesima tragedia della strada. Sul posto presenti i familiari che, sotto choc, hanno assistito al tragico decesso del 49enne. La famiglia era appena uscita dal ristorante dopo la festa di compleanno di un suo componente. "Una morte annunciata" dice chi conosce bene quel tratto della variante, troppo pericoloso e senza adeguata segnaletica e illuminazione.

Il dramma a Contrada, l'altra morte

Solo poche ore prima, durante un assurda alluvione lampo a Forino , è stato trovato morto il 45enne Michele Spagnuolo. Il giovane uomo, mentre era intento a fare dei lavori in un fondo agricolo in una zona collinare, è rimasto schiacciato dalla sua autovettura. Purtroppo l'uomo di 45 anni è stato recuperato privo di vita. "Siamo distrutti e raggelati da questa morte assurda. Era un giovane uomo volenteroso e un grande lavoratore. Un dolore immenso per il nostro paese. La Sua tragica e prematura morte lascia in tutti Noi un senso di profondo smarrimento.

Da tempo non si registrava nel nostro paese un incidente così grave, triste e insensato, nella convinzione che se è vero che il lavoro è un bene importante, non può comunque superare il valore della vita umana. Buon viaggio Michele"", ha dichiarato il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis. Michele Spagnuolo non era sposato e viveva nelle case popolari di Sant'Agata, a Contrada.