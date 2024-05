La scuola orienta per la vita: l'Asl di Avellino presenta i progetti Con questo slogan si è tenuta la manifestazione "Orientalife"

"La scuola orienta per la Vita”. Con questo slogan si è tenuta la manifestazione “Orientalife”, promossa dall’ufficio scolastico regionale per la Campania in collaborazione con la regione Campania il 14, 15 e 16 maggio a Napoli a Palazzo reale.

Tre giorni intensi di eventi, incontri telematici, esibizioni e performance delle scuole campane che ha visto la partecipazione dell’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, che ha presentato i progetti destinati al proprio territorio in collaborazione con gli istituti scolastici.

Presso lo stand istituzionale delle aziende sanitarie campane presente anche l’azienda sanitaria locale di Avellino con il direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, Michelina Prudente, e le specialiste in scienza dell’alimentazione, Anna Vitale e Lucrezia Anatriello.

Il personale dell’Asl ha distribuito pillole di prevenzione attraverso il materiale informativo redatto sulla corretta alimentazione, sui corretti stili di vita e sull’utilizzo del sale iodato. All’evento era presente anche il referente del programma scuole promotrici di salute, Lorenzo Savignano.

Nell’ottica degli interventi previsti dall’accordo di collaborazione tra ufficio scolastico regionale e direzione generale tutela della salute, adottato con Dgrc numero 534 del 07/08/2023, sono stati previsti degli spazi dedicati alle scuole promotrici di salute, tema del programma predefinito 01 del piano regionale della prevenzione, e alla campagna di sensibilizzazione nazionale “Le ricette per la salute: più Iodio e meno sale".