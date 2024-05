Grottaminarda: "Il castello d'Aquino, il palazzo Buonopane e i loro segreti" L'ultimo incontro nell'ambito del I ciclo di conferenze e visite a cura della Proloco

Terzo atteso appuntamento con "I segreti di Grotta" per dopo domani, domenica 19 maggio, alle ore 10:30 presso il Caffè Letterario "Castello d'Aquino".

L'ultimo incontro nell'ambito del I ciclo di conferenze e visite a cura della Proloco Grottaminarda Aps che rientra nel cartellone "Incontriamoci con la cultura" promosso dal comune di Grottaminarda, sarà dedicato proprio al castello d'Aquino ed alle tante curiosità a volte enigmatiche che lo avvolgono tra storia e leggenda.

Un castello già di per sé è sinonimo di mistero e di segreti celati tra le antichissime mura, ed anche il maniero di Grottaminarda non è da meno.

A svelarne la vera storia distinguendo da quello che fu il Castello d'Aquino e il Palazzo Buonopane, sarà ancora una volta Raffaele Masiello, studioso della storia locale, responsabile scientifico della Proloco Grottaminarda Aps.

La mattinata sarà aperta dai saluti delle autorità e completata con la visita guidata all'affascinante struttura. Per prenotare la vista (15-20 persone per visita) contattare via WhatsApp il numero 347.4459971 ed attendere conferma dell'avvenuta prenotazione. Foto invita dall'ufficio stampa del comune di Grottaminarda.