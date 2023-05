Tremendo schianto sulla Statale 90: morti tre irpini nel Foggiano Erano a bordo di due motociclette. L'impatto fatale con un auto all'altezza di Troia

In Puglia è di tre morti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto lungo la statale 90, all'altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Il conducente dell’auto è ferito, ma non in pericolo di vita, ed è stato trasferito sotto shock agli Ospedali Riuniti. Nulla da fare invece per le persone che erano a bordo delle moto. A quanto si apprende le vittime sono tutte della provincia di Avellino: due di Ariano e una di Melito Irpino