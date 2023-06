Terrore in una villa di Atripalda, anziano mette in fuga i banditi dopo il colpo Hanno agito quattro malviventi: dopo aver svaligiato una villa hanno tentato un altro furto

Questa notte quattro malviventi, con volto travisato, hanno perpetrato una rapina in una villa di Atripalda.

Rubato denaro contante e oggetti preziosi.

Subito dopo hanno tentato di entrare in una villa adiacente ma sono stati sorpresi e messi in fuga dall'anziano proprietario.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Indagini in corso.