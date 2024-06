Sturno brinda ai 100 anni di Maria Arcangela De Iuliis: che donna Benvenuti nel paese simbolo della longevità

Lucida e felice Maria Arcangela De Iuliis nel ricevere gli omaggi del sindaco e dell’amministrazione comunale nel giorno del suo centesimo compleanno. Siamo a Sturno in provincia di Avellino, paese in cui risiede la madre di tutte le centenarie in Campania, seconda in Italia, Lucia Laura Sangenito.

L'omaggio dell'amministrazione comunale. Ecco le parole del sindaco Vito Di Leo:

"Il prezioso patrimonio di valori culturali, umani e sociali, rappresentano per i nostri giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire.

L'amministrazione comunale, nel compiacersi per il traguardo raggiunto, le augura di vivere ancora a lungo, sostenuta dall'affetto dei familiari e dalla stima dell'intera comunità sturnese."

Storica insegnante del paese apprezzata anche nella Baronia e a Roma per il suo operato: "Ringrazio tutti dell'attenzione e del pensiero gentile mostrato nei miei confronti. Sono davvero molto contenta."