Farmacia del Tricolle: nuovo servizio gratuito a domicilio Ecco tutti i dettagli, condizioni e modalità dell'iniziativa

Un nuovo servizio pensato per andare incontro alle esigenze dei cittadini e garantire l’accesso ai prodotti per la salute anche a chi, per diversi motivi, non può recarsi fisicamente in farmacia.

Si chiama “Farmacia del Tricolle a Casa Tua” ed è l’iniziativa lanciata dalla Farmacia del Tricolle di Ariano Irpino per offrire un servizio di consegna a domicilio gratuita sul territorio comunale e nelle aree limitrofe.

Il servizio consente di ricevere direttamente a casa farmaci con prescrizione medica, farmaci da banco, parafarmaci, dispositivi medici e altri prodotti utili al benessere quotidiano. Il tutto con un’attenzione particolare alla discrezione, alla puntualità e al rispetto della privacy.

Sono diverse le modalità per prenotare la consegna:

Direttamente in farmacia telefonando allo 0825872125.

Inviando un messaggio WhatsApp al 3755130055 oppure tramite la App della Farmacia.

Un’iniziativa che conferma la volontà della Farmacia del Tricolle di essere un presidio sanitario sempre più vicino alle persone, portando la salute fino a casa di chi ne ha bisogno.

Per conoscere tutte le condizioni e le modalità del servizio, è possibile rivolgersi direttamente al banco oppure consultare il sito ufficiale www.farmaciadeltricolle.it.

"Siamo pronti a raggiungerti, ovunque tu sia": con questo slogan, la Farmacia del Tricolle rinnova il suo impegno quotidiano al servizio del territorio.