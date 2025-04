Otto nuovi bus elettrici nella flotta mezzi della città di Avellino Un TPL più moderno, più funzionale e per una città più green

Sono 8 i nuovi bus elettrici che entreranno a far parte della flotta di mezzi del Trasporto pubblico locale della Città di Avellino.

I primi sei, della Karsan, sono già stati immatricolati e sono lunghi 8 metri. Possono ospitare 18 persone sedute, 34 utenti in piedi e un passeggero su sedia a rotelle. Il tutto con una autonomia dichiarata di 150 chilometri con una carica.

Gli altri due, invece, di marca Otokar ed Iveco, raggiungono i 12 metri, possono ospitare oltre 40 persone comodamente sedute e hanno una autonomia certificata di circa 300

Le livree di tutti gli 8 bus ospitano la serigrafia dello skyline stilizzato con i monumenti più rappresentativi e i simboli della città di Avellino

Grazie al lavoro del Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Avellino, gli 8 bus di nuova generazione sono stati acquistati con i fondi del PNRR e affidati in concessione gratuita all’Air Campania per implementare il servizio di trasporto urbano.

Un TPL più moderno, più funzionale, più confortevole e soprattutto più sostenibile è la chiave anche per una città più pulita e più green.