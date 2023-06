Flumeri, nuovo incidente sulla statale 90 a Tre Torri: due feriti Finiscono in ospedale per accertamenti, un uomo e una donna

E' di due feriti lievi, un uomo e una donna il bilancio di un incidente avvenuto in un punto ormai ben noto della statale 90 delle puglie in località Tre Torri.

Lo scontro, per cause in corso di accertamento è avvenuto mentre una delle due vetture si stava immettendo sulla carreggiata dall'interno di un'area parcheggio privata.

Sul posto insieme ai carabinieri di Ariano e Grottaminarda, 118, anche i vigili del fuoco. Rilievi effettuati rapidamente, non si segnalano disagi ed eccessivi rallentamenti al traffico.