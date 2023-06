Rottura condotta idrica ad Ariano nel giorno degli esami: si lavora senza sosta Corsa contro il tempo dalla notte scorsa da parte di operai e tecnici dell'alto calore

Corsa contro il tempo dalla notte scorsa da parte di operai e tecnici dell'alto calore per la riparazione di una condotta principale in contrada Pisciariello, zona Creta ad Ariano Irpino.

Lo scoppio della tubazione è avvenuto ieri sera dopo la mezzanotte ed ha richiesto persino l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento arianese.

A secco oltre al versante Martiri e zone limitrofe verso il nord est anche alcuni comuni del circondario tra cui Grottaminarda. Un amaro risveglio senz'acqua per molte famiglie e attività commerciali. Si lavora senza sosta per evitare disagi nel giorno degli esami di maturità negli istituti scolastici. Gli operai dalla notte scorsa non si sono fermati un istante.

In mattinata è arrivata una nota stampa come sempre puntuale dal comune di Grottaminarda al fine di informare l'utenza del disservizio:

"L'alto calore servizi ha comunicato al comune di Grottaminarda per le vie brevi che nella notte si è rotta una condotta adduttrice in località Creta. I tecnici sono subito intervenuto per riparare il guasto. La risoluzione è prevista per la tarda mattinata. Dunque si potrebbero verificare disfunzioni o interruzioni idriche."