Ariano: incidente sulla statale 90 a Cardito: due donne in ospedale E' successo ancora una volta all'imbocco di via Fontanangelica

E' di due persone ferite, entrambe donne il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 90 delle puglie all'imbocco di via Fontanangelica. A scontrarsi sono state due auto, la prima in uscita da una traversa e la seconda in transito sulla statale, direzione Grottaminarda.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Sul posto sono giunte due ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118.

Le due donne, rimaste contuse, ma coscienti, come se non bastasse sono state dirottate direttamente all'ospedale di Sant'angelo dei Lombardi in alta irpinia essendo il Frangipane ad Ariano sprovvisto di tac da mercoledì scorso guasta e non riparata.

Un disagio enorme per gli stessi operatori del 118 costretti a lunghe attese a causa dell'intasamento della struttura sanitaria santangiolese.

Basti pensare che da alcune ore sono impossibilitati a riprendere le proprie attività di emergenza sul territorio e sbarellare i pazienti. Davvero assurdo.

Non è il primo incidente all'altezza di questo imbocco dove tra l'altro insiste anche un tombino nauseabondo che ha messo a dura prova oggi gli stessi uomini della polizia municipale e soccorritori. Ma di questo ce ne occuperemo in un'altra occasione.