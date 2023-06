Ariano, ancora furti nel cimitero. La gente è indignata: ma basta, fermatevi Gesti squallidi finora purtroppo tutti impuniti. E' accaduto ancora

Terzo furto in pochi mesi, terza denuncia contro ignoti tra l'indignazione di chi è costretto a subire senza poter reagire. Nel cimitero di Ariano Irpino, si continua a rubare nelle tombe e nicchie. Gesti squallidi finora purtroppo tutti impuniti. E' accaduto ancora. "Ci costringeranno prima o poi a nasconderci qui dentro, visto che non vengono presi provvedimenti. Ma è così difficile individuare la persona che compie tali gesti?"

La gente non ne può più. Nella vicina Grottaminarda a causa di episodi analoghi, è stata avviata una petizione per munire di telecamere il luogo sacro. Ad Ariano Irpino il caso è seguito dalla polizia municipale. Sembrerebbe che vi siano anche alcuni indizi ma finora nulla di concreto se non il susseguirsi di furti soprattutto nella zona nuova.

E c'è che chi annuncia di dotarsi ugualmente di telecamere privatamente. "Non ci interessa nulla della privacy, i nostri defunti vengono prima di ogni altra casa."