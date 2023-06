Ariano, ladri spazzati via a colpi di petardi: avevano puntato Cardito Tre persone sarebbero state notate nelle vicinanze di una villa già presa di mira due anni fa

E' stata una notte insonne per molte famiglie nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino, dove dalla tarda serata di ieri è scattato nuovamente l'allarme furti.

Tre persone sarebbero state notate nelle vicinanze di una villa già presa di mira due anni fa. Il tam tam anche attraverso i social è stato immediato e c'è chi ha sparato persino petardi, residui delle festività natalizie per allontanarli.

Ad udire il forte botto di una cipolla rivelatosi alla fine più che utile questa volta, sono stati in tanti.

Sul posto in poco tempo sono giunte le forze dell'ordine che hanno ispezionato anche un casolare abbandonato, già in passato utilizzato come rifugio in questa zona dai malviventi. Controlli e ricerche per tutta la notte ma senza alcun esito.

Attenzione sempre altissima e comprensibile preoccupazione, qui come a Grottaminarda da parte della gente. Una dato è certo: "Non si può vivere così".