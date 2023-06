Forno in vendita on line a prezzo stracciato: scatta la truffa a Mercogliano Denunciato un 45enne di Bari

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un 45enne della provincia di Bari per “Truffa”. All’esito delle indagini scaturite dalla denuncia sporta dalla vittima, sono emersi elementi di reità nei confronti dell’uomo che aveva pubblicato su un noto social network un annuncio per la vendita di un forno. L’inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere il potenziale acquirente che, convinto che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato a pagare circa 350 euro mediante bonifico bancario. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà.