Incidente a Torrette di Mercogliano, tre auto coinvolte, 7 feriti: anche bambini Sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino alle 11'00 di oggi primo luglio sono intervenuti a Torrette di Mercogliano per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture di cui una si ribaltava. A bordo dell'auto ribaltata un uomo il quale è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, come anche una donna alla guida del terzo veicolo coinvolto. Mentre a bordo della seconda autovettura vi era una famiglia, marito moglie e tre figli piccoli, i quali sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. Le tre auto sono state messe in sicurezza e sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per i rilievi di propria competenza.