Ariano: ancora furti nelle abitazioni, la gente è esasperata/VIDEO E' caccia ai malviventi da parte dei carabinieri

Ancora una notte di apprensione per gli abitanti di contrada Orneta ad Ariano Irpino. I ladri hanno colpito ancora. Sono tre le abitazioni visitate dai malviventi almeno fino a questo momento. Ma il bilancio potrebbe purtroppo aumentare ancora. Solo in mattinata si potrà avere un quadro più precisp e definitivo. Nessun dubbio intanto sui tre episodi.

Nella prima casa, non molto distante dalla chiesa, i proprietari prontamente avvisati, risiedono in Svizzera per poi fare ritorno 4-5 volte all'anno.

Qui i delinquenti hanno preso di mira una delle due cassaforti, dopo aver sfondato un muro con un bombolone dell'ossigeno. Uno dei malviventi è rimasto ferito ed ha lasciato tracce di sangue ora al vaglio della scientifica giunta sul posto.

Poco distante da qui altre due abitazioni messe a soqquadro, sempre con l'intento di portare via oro e denaro. In una vi era un anziano all'interno con problemi di udito. Il bottino sarebbe magro. Più consistenti invece i danni alle strutture.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri, anche dai territori limitrofi, ma dei ladri nessuna traccia. Decine di persone in strada, qualcuno armato anche di mazza per paura di imbattersi con i ladri. L'allarme generale è scattato in tutta la contrada, già messa a dura prova solo pochi giorni fa. La convinzione generale è che vi sia un basista proprio del luogo. Ne sono convinti i residenti oramai esasperati e pronti a tutto pur di difendersi. La misura è davvero colma, non si può più andare avanti così.