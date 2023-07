Volo urgente in eliambulanza da Ariano a Napoli per un anziano Un paziente che alla fine ha stupito tutti nonostante la gravità della situazione

Un anziano di 80 anni residente a Frigento, in Irpinia, colpito improvvisamente da emorragia cerebrale è stato trasferito stamane in eliambulanza all'azienda ospedaliera seconda università degli studi di Napoli. Una corsa contro il tempo per l'equipe di turno del pronto soccorso che dopo aver intuito la gravità della situazione ha immediatamente messo in moto la macchina dei soccorsi in maniera impeccabile tanto da ricevere i complimenti dai colleghi del 118 giunti in elicottero.

Un paziente che alla fine ha stupito tutti. Nonostante l'avanzata età è rimasto sempre vigile, fino al passaggio dall'ambulanza all'elicottero senza la necessità di essere neppure intubato.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino, insieme ai vigili urbani e alla polizia.

Qualche difficoltà si è avuta nella fase di atterraggio dell'elicottero a causa della presenza di erbacce lasciate sparse a terra ai bordi della pista e non raccolte, come purtroppo accade ovunque durante questo tipo di lavori.