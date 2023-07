In rianimazione dopo aver mangiato tonno, 11 arresti. Gemmato: "Plauso al Nas" Le dichiarazioni del sottosegretario

"Un plauso ai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Bari, le cui indagini hanno messo in luce pesanti irregolarità relative all'adulterazione di prodotti ittici, in particolare tonno a pinna gialla, il cui consumo avrebbe portato a diverse intossicazioni alimentari su tutto il territorio nazionale". Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, commentando l'operazione del Nas che, coordinato dalla Procura di Trani, ha eseguito i provvedimenti cautelari a carico di imprenditori e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie, nel nord Barese e di una società di consulenza sulla sicurezza alimentare e di un laboratorio privato di analisi di Avellino (sette gli irpini indagati, clicca e leggi). "Si tratta dell'ennesima operazione dei carabinieri del Nas a tutela della salute pubblica dei cittadini - aggiunge - il cui lavoro incessante è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e portare a tavola prodotti sicuri e di qualità".