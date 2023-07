Controlli straordinari della polizia ad Avellino e Ariano: denunce e sequestri Ad Ariano denunciato un 35enne perché durante la Sunny Sunday era in possesso di fuochi illegali

Disposti dalla questura, nei Comuni di Avellino e Ariano Irpino, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena.

Nelle operazioni, pianificate con riguardo ai furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie della questura e del commissariato di P.S. di Ariano Irpino, anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.

Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).

Inoltre, il 2 luglio u.s., personale del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, nell’ambito di un servizio di controllo amministrativo effettuato in occasione della manifestazione serale denominata “SUNNY SUNDAY”, svoltasi in Ariano Irpino - località Camporeale, ha deferito all’A.G., in stato di libertà, un trentacinquenne del posto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 678 c.p. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti). Nello specifico, sono stati sottoposti a sequestro nr. 6 batterie di fuochi pirotecnici di categoria F2, F3 e F4, contenenti circa 5,800 kg di massa attiva, rinvenuti all’interno di un furgone preso a noleggio dal denunciato e probabilmente da accendere a chiusura.

Personale dello stesso Commissariato di P.S., nella giornata del 4 luglio u.s., ha poi sequestrato nr. 2 pistole regolarmente detenute, unitamente a 33 cartucce cal. 9x21, nr. 24 cartucce a salve, nr. 6 cartucce cal. 6,35, a carico di un trentasettenne di Ariano Irpino, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, porto abusivo di armi da sparo e omessa custodia di armi da sparo.

Ha proceduto inoltre al sequestro di nr. 2 fucili da caccia e nr. 8 cartucce cal. 12 a carico un sessantatreenne di Ariano Irpino, in quanto ritenuto responsabile del reato di omessa custodia di armi, atteso che a seguito di un controllo veniva accertato che le citate armi si trovavano all’interno di cassaforte che presentava le chiavi inserite.