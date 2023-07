Furti, ancora una notte movimentata ad Ariano: ecco cosa è successo Indagini in corso da parte della polizia

L'allarme furti è scattato anche la notte scorsa ad Ariano Irpino dove non si arresta il fenomeno. Il primo episodio in una villetta di località Santa Barbara dove i malviventi hanno tentato di accedere all'interno dopo aver smontato una porta. La famiglia, una coppia di imprenditori del luogo non era in casa, essendo in vacanza. Le telecamere hanno ripreso tutta la scena ora al vaglio della polizia intervenuta sul posto.

Poco distante da qui, di fronte all'ingresso del carcere Campanello è stato portato via di sana pianta un cambiamonete all'interno di una saletta slot dal bar del Tricolle.

Una sola persona, incappucciata e munita di tuta bianca è entrata da un balcone dopo aver forzato gli infissi e lo ha caricato a mano per poi trascinarlo all'esterlo dove era atteso da un complice. Un'azione durata pochissimi secondi. Il bottino sarebbe di 5000 euro. I video sono ora al vaglio degli inquirenti per le relative indagini.

E intanto dopo la segnalazione da parte di vicini i carabinieri ha scoperto un nuovo furto all'interno di un'abitazione disabitata a Villanova del Battista. Farebbe parte della sequenza di irruzioni avvenute nella serata di mercoledì in località Piani. Un residuo venuto poi alla luce il giorno successivo. Indagini in corso da parte del personale della scientifica.