Sequestro di cocaina e marijuana: arrestato pusher 28enne di Ariano L'operazione dei carabinieri della stazione di Montecalvo Irpino

I carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto un 28enne di Ariano Irpino ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “Coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Ieri sera a Montecalvo Irpino, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato il predetto alla guida di un’auto.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una decina di grammi di marijuana, occultati in un cassetto portaoggetti dell’auto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altre 9 dosi di cocaina, circa 40 grammi di marijuana nonché 6 piante di cannabis indica coltivate all’interno di una serra presente nel giardino. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, unitamente a materiale utile per il confezionamento delle dosi ed a circa 3.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’arrestato è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.