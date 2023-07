Ariano Irpino, violenza in carcere: poliziotto impedisce spedizione punitiva Sempre alta la tensione negli istituti di pena campani

Sempre alta la tensione nelle carceri campane. Ultimo evento nel carcere di Ariano Irpino: “La prontezza di riflessi di un poliziotto penitenziario in servizio ha impedito che si portasse a compimento una spedizione punitiva ad un detenuto ricoverato presso l’Infermeria del carcere”, spiega Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Un detenuto della IV Sezione, con una scusa, si è recato in infermeria ed ha cercato di sottrarre le chiavi al poliziotto per recarsi in sezione infermeria con arma rudimentale. L’Agente è stato scaraventato in terra, ma insieme al personale sanitario e all'intervento di altro collega il detenuto è stato immobilizzato”.