Contrada, droga con il monopattino: in carcere un uomo e una donna Cocaina, crack, hashish e marijuana a persone provenienti dalla provincia irpina

I Carabinieri della Stazione di Forino, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Monteforte Irpino, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 39enne e una 32enne domiciliati a Contrada, in quanto gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di "detenzione e cessione di sostanze stupefacenti".

Il provvedimento scaturisce da attività di indagine avviate lo scorso mese di aprile dai militari della Stazione di Forino, a seguito delle quali è stato accertato che gli indagati cedevano, presso la propria abitazione, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana a persone provenienti dalla provincia irpina, nonché ad assuntori locali che raggiungevano usando un monopattino elettrico.

Nell'esecuzione del citato provvedimento, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro sostanza stupefacente e materiale utile al confezionamento della stessa. All'atto dell'esecuzione della misura cautelare, agli stessi è stato notificato l'avviso orale emesso dal Questore di Avellino.