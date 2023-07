Ariano. Piazzale sconnesso, ad alto rischio: anziana cade e finisce in ospedale E' successo nella parte alta del silos Calvario che ospita il mercato ortofrutticolo

Ancora un incidente, ancora una persona finita in ospedale a causa di una caduta sulla pavimentazione sconnessa e pericolosa del piazzale silos Calvario che come ogni mercoledì mattina ospita il mercato ortofrutticolo. Una donna di 92 anni di via Donato Anzani è inciampata a causa di una delle pietre sporgenti, rovinando al suolo.

I soccorsi

L'anziana è stata subito soccorsa dai due volontari del gruppo comunale di protezione civile e dagli stessi ambulanti. Era cosciente ma sanguinante. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 insieme alla polizia municipale. La malcapitata è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane dove i medici l'hanno sottoposta a tutte le cure necessarie. Comprensibile la rabbia e l'indignazione dopo l'accaduto.

Una storia che viene da lontano

E' da oltre dieci anni che viene sollecitato un intervento di manutenzione della pavimentazione, ridotta in questo stato da quando si è deciso erroneamente di trasformare il piano superiore di questa struttura in area di sosta delle auto, per qualcuno addirittura permanente. E' da li che si è aggravata ancora di più una situazione già precaria. E quella di oggi è una dimostrazione.

Un piazzale nato per essere pedonale e zona belvedere e non un parcheggio. Ma intanto prima che accadano nuovi incidenti sin intervenga per metterlo in sicurezza.