Bimbo investito in bici, al vaglio la versione del commerciante avellinese Continuano le indagini sull'incidente avvenuto a Mercogliano la settimana scorsa

Continuano le indagini sull'incidente avvenuto in via Giacomo Matteotti, a Mercogliano, la scorsa settimana, dove è rimasto ferito un 13enne in sella alla sua bici. La Procura di Avellino e i carabinieri della compagnia stanno cercando di ristabilire l'esatta dinamica, perché al momento ci sono due versioni dei fatti. Quella raccontata dal 13enne che denuncia il fatto di essere stato investito da un uomo in moto che non si è neppure fermato.

Diversa invece la versione dell'uomo, un 37enne, noto commerciante del centro di Avellino, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri il giorno successivo. Secondo quanto denunciato ai militari, dopo l'impatto con la bici, si sarebbe fermato e dopo essersi accertato che il piccolo stesse bene, se n'è andato e mai avrebbe immaginato che il ragazzino successivamente avesse avuto bisogno del ricovero in ospedale. Dunque, le due versioni ora sono al vaglio degli inquirenti che dovranno far luce su quanto avvenuto. Determinanti in queste ore l'analisi delle telecamere installate lungo quel tratto di strada.