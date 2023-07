Toppo caldo: agricoltori costretti a lavorare di notte nei campi Di giorno è letteralmente impossibile effettuare la raccolta di cereali e foraggi

Senz’acqua e in qualche zona dell’arianese anche privi di energia elettrica. Un dramma nel dramma nelle aree interne dove la situazione si fa sempre più difficile.

I rischi del caldo eccessivo nei luoghi di lavoro

Molte le fabbrica in Valle Ufita con operai all’interno stremati e ad alto rischio. Chi controlla? Un infermo che richiederebbe come auspicato dall’Inps la cassa integrazione ordinaria in attesa dell’abbassamento delle temperature. Nei campi si lavora intelligentemente di notte. ad Ariano Irpino. Di giorno è letteralmente impossibile effettuare la raccolta di cereali e foraggi. Il caldo sta creando non poche difficoltà anche agli oliveti e vigneti.

E poi ci sono gli sprechi

Da oltre un mese, solo per citarne una ma l’elenco è lunghissimo, c’è questa perdita più volte segnalata agli uffici dormienti dell’alto calore, in contrada Tesoro, lungo la strada provinciale 10 che porta a Difesa Grande e Monteleone di Puglia.