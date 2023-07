Tragedia nel cantiere dell'alta velocità in provincia di Foggia: muore arianese Ennesimo incidente sul lavoro, ancora una vittima campana

E' di Ariano Irpino, l'operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel cantiere dell'alta velocità a Giardinetto nel foggiano. Il giovane, trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia in condizioni gravissime, è deceduto per le gravissime ferite riportate a seguito del crollo di una gru. I carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La magistratura di Foggia ha aperto un'inchiesta.

Le reazioni

Il Seg. Generale della UIL Avellino Benevento Luigi Simeone unitamente al Seg. della FENEAL UIL Caserta Avellino Benevento, Antonio Cirillo e al responsabile dell’ufficio Vertenze Legale Avellino Benevento Enzo Flammia, puntano il dito sulla formazione e la prevenzione della sicurezza e gridano a chiare lettere che questa ignobile mattanza deve finire e si stringono intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro della vittima e chiedono si faccia presto chiarezza su quanto accaduto per comprendere la natura di questo ennesimo incidente mortale

Lavorare in sicurezza deve essere una priorità assoluta. Non si hanno più parole, se non di rabbia, per esprimere lo sgomento che proviamo.

Come sempre accade quando avvengono queste tragedie ci si interroga su come possa essere possibile perdere la vita sul lavoro e si punta il dito verso le norme di prevenzione e formazione, due capitoli definiti di spesa, ma che in realtà sono l’unico strumento per garantire la sicurezza in ambito lavorativo.

Occorrono maggiori risorse per intensificare le ispezioni, soprattutto negli appalti dove si annidano le criticità più grandi, più sicurezza nella contrattazione, più formazione e sanzioni severe perché per una morte sul lavoro le ammende sono ancora troppo blande: la vita non ha prezzo.

Non ci stancheremo mai di ribadire alle istituzioni e alle parti datoriali quanto importante sia investire in sicurezza sul nostro territorio e in tutto il Paese.