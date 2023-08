Schianto sulla Statale 400, 29enne di Lioni ricoverato in ospedale Impatto auto-moto, coinvolti in modo lieve anche due coniugi

Alle ore 19:20 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla SS 400, nel territorio del comune di Lioni, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e una moto. Nel violento impatto, un giovane di 29 anni originario di Lioni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi dai sanitari del 118, per ricevere le cure mediche necessarie.

All'interno dell'auto c'erano due coniugi, i quali non hanno subito gravi conseguenze. Entrambi i veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Morra De Sanctis per effettuare i rilievi di loro competenza.