Altavilla, cinghiale contro una moto in corsa: due giovani finiscono in ospedale Trasportati al Moscati di Avellino, i feriti hanno riportato fratture agli arti

Grave incidente stradale questa mattina lungo strada statale, nel territorio di Altavilla Irpina. Due giovani sono finiti in ospedale con fratture multiple. I due viaggiavano in sella a una moto, quando, improvvisamente davanti a loro è comparso un cinghiale che l'ha presi in pieno. L'impatto è stato inevitabile. Il cinghiale cercava di attraversare la strada per percorrere i sentieri montuosi della zona.

I giovani in moto sono stati sbalzati a terra. A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. Entrambi portati al pronto soccorso, sono stati immediatamente sottoposti agli accertamenti del caso, hanno riportato fratture agli arti, le loro condizioni fortunatamente non sono preoccupanti ma è stato necessario il ricovero.