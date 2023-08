Mercogliano, un corteo silenzioso in ricordo di Roberto Bembo Ad organizzarlo gli amici del 21enne accoltellato nel parcheggio di un bar di Torrette

di Paola Iandolo

Gli amici di Roberto Bembo hanno organizzato un corteo silenzioso, per lunedì 7 agosto, che partirà da piazza Municipio di Mercogliano alle ore 19 fino ad arrivare ad Avellino.

L’attenuazione della misura

Intanto la scorsa settima Nico Iannuzzi e Luca Sciarrillo - accusati dell’efferato omicidio del 21enne di Mercogliano e tratti in arresto il primo gennaio dopo una breve fuga - sono attualmente sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso i rispettivi domicili. Dunque è stata accolta l’istanza di attenuazione della misura presentata dal loro avvocato Gaetano Aufiero, al gip Fabrizio Ciccone. Decisione che ha lasciato attonito il sindaco, Vittorio D’Alessio e l’intera comunità di Mercogliano. L'attenuazione della misura non è stata accolta con favore neanche da parte della madre di Roberto Bembo, che chiede solo giustizia per il figlio, il deposito della consulenza medico legale a distanza di 7 mesi da tragico episodio e la chiusura delle indagini per dare il via al processo.

Gli striscioni dinanzi all’ingresso del palazzo di Giustizia

L’indomani della scarcerazione dei due autori del delitto, dinanzi al tribunale di Avellino e a Mercogliano, sono stati affissi dei cartelli con i quali di chiedeva giustizia per Roberto. Sull’episodio indaga la Digos di Avellino per identificare i responsabili dell'azione.