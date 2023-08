Montemarano, anziano si toglie la vita: dolore e cordoglio in paese L'anziano si è tolto la vita impiccandosi

Il mal di vivere colpisce ancora in Irpinia, a Montemarano dove un uomo di 83 anni si è suicidato, impiccandosi in un locale attiguo alla sua abitazione. L'evento ha suscitato un profondo dolore tra i residenti del piccolo paese.

I fatti si sono svolti rapidamente, e prontamente sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118, ma, purtroppo, per l'uomo non c'era più nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari per consentire lo svolgimento del rito funebre e il commiato dell'amato congiunto. La notizia del decesso si è rapidamente diffusa in paese, destando comprensibile sconforto. E' attesa per i funerali dell'uomo, e al cordoglio comune si unisce l'intera amministrazione vicina ai familiari in questo tragico momento.