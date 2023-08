Sangue sulle strade, incidente mortale a Mugnano del Cardinale: muore 33enne Stamane alle 11 il tragico impatto

Ancora sangue sulle strade irpine, dove stamane ha perso la vita un 33enne casertano. L' incidente stradale si è verificato questa mattina, domenica 6 agosto 2023, intorno alle ore 11 sulla strada Provinciale nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale. Il 33enne viaggiava a bordo della sua moto quando è rimasto vittima del tragico impatto. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica l'impatto sarebbe avvenuto tra un trattore e la moto. Il motociclista è morto sul colpo a seguito dell’impatto tra i due mezzi.

Il giovane, che era a bordo di una moto di grossa cilindrata, era in compagnia di altri centauri e si dirigeva verso Monteforte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale per avviare le indagini sulla dinamica e le responsabilità dell’incidente. Anche i sanitari del 118 sono intervenuti, ma purtroppo per il giovane casertano non c'era nulla da fare.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti. La salma del 33enne è stata trasferita nell'obitorio del Moscati. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posto sotto sequestro. Alla guida del trattore un cinquantenne del posto.