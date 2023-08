L'ultimo saluto a Mariano, Calabritto in lacrime: "Siamo distrutti" Annullata ogni festa in paese, il sindaco: era il nostro orgoglio.attesa per i funerali

Dolore e cordoglio a Calabritto, piccolo comune in provincia di Avellino, dove la comunità intera piange Mariano Spatola, il 34enne morto in un tragico incidente . Gli amici lo salutano sui social sulle note di “Destinazione Paradiso”, video struggenti che raccontano Mariano Spatola attraverso foto, selfie, filmati, in compagnia, a lavoro mentre preparava le pizze. Sguardo gioioso e impegno continuo nel lavoro e per la sua comunità, hanno reso Mariano punto di riferimento per tanti in paese. Un volo fatale di oltre trenta metri ha strappato alla vita Mariano, che viaggiava sul suo furgone lungo il viadotto della Fondovalle Sele. La salma del 34enne è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si ipotizza che i funerali saranno celebrati domani o mercoledì.

Mariano era un giovane uomo di soli 34 anni, che amava profondamente la sua terra e il suo lavoro, la pizzeria "On The Road", che per lui rappresentava molto più di un semplice mestiere. Era una passione, un'espressione del suo animo creativo e solare. Ora, la comunità di Calabritto piange la perdita di una grande persona, un figlio amato, un amico prezioso.

Mariano Spatola non era solo un pizzaiolo talentuoso, ma anche un giovane imprenditore intraprendente. Stava lavorando a un progetto ambizioso per valorizzare il territorio e le sue prelibatezze culinarie. Voleva creare un nuovo prodotto tipico, il "Panuozzo Calabritano", e abbinarlo a un'iniziativa di trekking alle cascate locali, per far conoscere la bellezza naturale di queste terre.

Il cordoglio di un paese nelle parole del sindaco, Gelsomino Centanni: «Mariano era amico di tutti, rispettoso, dinamico, collaborava ad ogni manifestazione, attivo nel sociale quanto nella sua attività di pizzaiolo on the road. Era un nostro orgoglio, un esempio positivo di laboriosità". Avrebbero dovuto essere giorni di festa in paese, ma nessuno ha voglia di festeggiare. L’associazione “Calabritto in festa” ha annullato anche la sagra di ieri sera.