Impianto trattamento fanghi, nessuna istanza in regione: battaglia vinta? Scaduti i termini per la presentazione del progetto, cauto ottimismo nella Valle del Cervaro

Scaduti i termini per la presentazione del progetto relativo all’impianto trattamento fanghi nella Valle del Cervaro. Nessuna istanza sarebbe pervenuta in regione Campania. A confermare la notizia è il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra.

Battaglia vinta? "Pare che non ci siano state istanze presentate. E' questa la notizia. Il termine è scaduto, ieri era l'ultimo giorno per la presentazione delle integrazioni richieste dalla regione Campania dopo il riavvio del procedimento transitato ad interregionale. Dobbiamo solo averne la certezza assoluta. Credo che sia sicuramente un dato positivo. Un elemento che sancisce quello che è stato il percorso fatto fino ad oggi. Un percorso che alla fine ci ha visti tutti uniti per un unico obiettivo che era quello di scongiurare la realizzazione di questo impianto.

In data 10 aprile 2024 è stata chiesta dal comune di Savignano la chiusura con esito negativo del progetto alla regione Campania.

Lo scorso 19 aprile si è riunita la conferenza dei sindaci irpini e pugliesi. Prima ancora a Bovino il consiglio dell'unione dei comuni Monti Dauni. La battaglia non si è ancora conclusa. Ma non va minimamente trascurata la determinazione del comitato apolitico a difesa della Valle del Cervaro sorto a Savignano Irpino.

"Un dato è certo, non siamo stati fermi, le idee non mancano. Ognuno ha fatto la propria parte. Ci possono essere anche altre strade per impedire che in futuro si possa ripresentare uno scenario del genere. I privati devono imparare a parlare prima con le comunità e poi a proporre i loro investimenti."

La comunicazione indirizzata alla giunta regionale della Campania ufficio speciale valutazioni ambientali e per conoscenza all'Asl di Avellino in data 10.04.2024 relativa all'annullamento del procedimento a firma del sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra e del responsabile del settore tecnico Enrico Guardabascio.

"Istanza per il rilascio del provvedimento di Via nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto “Impianto trattamento di fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare da realizzare nel Comune di Savignano Irpino (AV)”. Comunicazione motivi ostativi e richiesta annullamento procedimento:

Il sottoscritto Fabio Della Marra Scarpone in qualità di Sindaco del Comune di Savignano Irpino e Autorità Sanitaria Locale, unitamente al Responsabile del settore tecnico Enrico Guardabascio, con riferimento all’istanza in oggetto, per la quale con nota prot. PG/2024/0158419 del 27/03/2024 codesto Ufficio ha provveduto al riavvio del procedimento dalla fase di perfezionamento documentale ex art. 27bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Visto l’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265). Visto l’elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo Unico delle leggi sanitarie (D.M. 5 settembre 1994). Ritenuto l’impianto in oggetto rientrante nel su citato elenco delle industrie insalubri di prima classe;

Visto il secondo capoverso del su citato art. 216 “La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. Atteso che le abitazioni di contrada da Ischia di questo comune risultano distanti solo 100 metri dall’impianto in progetto. Ritenendo le circostanze su esposte ostative alla realizzazione dell’impianto in oggetto ai sensi dell’art. 216 del testo Unico delle leggi sanitarie chiedono l’annullamento del procedimento in oggetto."