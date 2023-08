Si schianta in moto e muore a 45 anni, tragedia a Volturata Irpina La comunità piange Alessandro morto in un tragico incidente stradale

Shock a Volturara Irpina per la morte di un 45enne del posto, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

L’uomo stava percorrendo una contrada rurale a bordo della sua moto , intorno alle 20:00 di sabato 19 agosto, quando per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo schiantandosi contro una ringhiera . Nulla da fare per il 45enne rinvenuto cadavere in strada da alcuni passanti. Un dramma senza fine per il piccolo comune in provincia di Avellino.

Sulla dinamica dell’incidente mortale indagano i Carabinieri. Aperto un fascicolo per escludere responsabilità di terzi . Per questo motivo è stato dato incarico di procedere con l’autopsia . Solo successivamente la salma dell’uomo potrà essere restituita ai familiari per i funerali.

L’Irpinia piange l’ennesima vittima di un incidente stradale, in una estate tragica segnata da una drammatica sequenza di morte e dolore. La comunità di Volturara si stringe attorno I familiari dell'uomo, in attesa dei funerali.